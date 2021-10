Leggende Pokemon Arceus: nuovo video dedicato a Zorua e Zoroark

Quest’oggi The Pokemon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus, titolo prodotto da Game Freak. Il trailer è alla forma Shisui di Zorua e Zoroark.

Qualche giorno fa abbiamo visto in un reportage dedicato al Monte Corona qualcosa di strano.

Durante tale video l’esploratore si imbatteva prima in un gruppo di Snorunt e subito dopo in un Pokemon misterioso che sembrava sia Growlithe che Vulpix. Subito dopo viene attaccato da un’altra creatura misteriosa.

In seguito ci è stata rivelato il reportage completo, ed è li che abbiamo visto Zorua e Zoroark nelle loro forme regionali.

Questi Zorua migrarono nella regione di Hisui da altri luoghi dopo essere stati esiliati dagli esseri umani, che temevano questi Pokémon per la loro capacità di creare misteriose illusioni. Tuttavia, gli Zorua perirono, incapaci di sopravvivere all’ambiente ostile di Hisui e ai conflitti con gli altri Pokémon. Le loro anime inquiete si sono reincarnate in questa forma di tipo Spettro usando la forza del proprio sdegno verso umani e Pokémon.

Se uno Zorua di Hisui vede un essere umano o un Pokémon solitario, potrebbe apparirgli di fronte imitando le sue sembianze. Al contrario delle illusioni tipiche della forma già conosciuta degli Zorua, queste apparizioni spettrali vengono create dall’energia astiosa promanata dalla lunga pelliccia che gli Zorua di Hisui hanno sul capo, sul collo e sulla coda. Pare che assorbano il terrore delle vittime delle loro illusioni e ne traggano forza.

Come abbiamo visto, Zorua è un pokemon che si è dovuto adattare per sopravvivere, facendo emergere il suo lato più dispettoso; si sviluppa in modo diverso nella sua controparte, la sua evoluzione Zoroak:

Il potere malevolo che scaturisce dal vello lungo e scarmigliato dello Zoroark di Hisui proietta illusioni terrificanti e può persino infliggere danni fisici agli avversari, causando ferite sia esterne che interne. Inoltre, le sue illusioni sono intrise di un astio talmente assoluto nei confronti di ogni cosa al mondo che pare tormentino chi le vede fino alla follia.

Lo Zoroark di Hisui è ferocemente ostile e aggressivo nei confronti di persone e Pokémon. Tuttavia, sembra essere compassionevole verso coloro che considera amici o parte della sua famiglia. È capitato, ad esempio, di vederlo proteggere gli Zorua di Hisui. Chiunque sia in grado di ottenere la fiducia di uno Zoroark di Hisui lo troverà sicuramente un alleato insostituibile.

Oltre al bonus di acquisto anticipato del Growlithe Kimono Set Hisui, la Baneful Fox Mask sarà regalata ai primi acquirenti del titolo. I giocatori possono indossare questa unica maschera Baneful Fox a tema Zoroark mentre si godono le loro avventure nella regione di Hisui!

Il titolo sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022