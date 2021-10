Undungeon: annunciata la data d’uscita

Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore Laughing Machines, hanno annunciato la data d’uscita di Undungeon, action-RPG con combattimenti in tempo reale. Il gioco nel 2017 aveva avuto una campagna Kickstarter finanziata in un paio di settimane, ed ora è pronto ad uscire: sarà disponibile su PC e su Xbox One dal 18 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Undungeon è un’esperienza di gioco di ruolo d’azione che riporta lo spirito della vecchia scuola action/RPG avvolto in un design moderno. Ripristina l’ordine in tutte le dimensioni, influenza e determina il destino dei mondi, crea e decidi cosa accadrà nel nuovo Multiverso.

CARATTERISTICHE:

Estetica colorata in pixel art : ogni albero, cespuglio o roccia è disegnato a mano, ogni nemico ha decine di fotogrammi di animazione realizzati con cura per creare un’esperienza visiva unica;

: ogni albero, cespuglio o roccia è disegnato a mano, ogni nemico ha decine di fotogrammi di animazione realizzati con cura per creare un’esperienza visiva unica; Una storia di fantascienza sconvolgente : Diverse versioni multidimensionali della Terra sono state improvvisamente fuse insieme, frantumandosi in un evento cataclismico noto come il Great Shift. Questo evento ha danneggiato il tessuto stesso del tempo e dello spazio, apparentemente senza possibilità di ricostruzione.

Tu, un Herald, ti unirai a un’organizzazione interdimensionale segreta – Herald’s Undercover Bay, o semplicemente H.U.B., creata da Dharma per rimediare alle conseguenze della catastrofe;

: Diverse versioni multidimensionali della Terra sono state improvvisamente fuse insieme, frantumandosi in un evento cataclismico noto come il Great Shift. Questo evento ha danneggiato il tessuto stesso del tempo e dello spazio, apparentemente senza possibilità di ricostruzione. Tu, un Herald, ti unirai a un’organizzazione interdimensionale segreta – Herald’s Undercover Bay, o semplicemente H.U.B., creata da Dharma per rimediare alle conseguenze della catastrofe; Accese battaglie in tempo reale : controlla un Harald – eroe onnipotente creato da Dio. Combina i loro potenti attacchi in mischia e a distanza per sconfiggere i tuoi nemici. Cura attentamente in modo che i nemici non rubino il tuo rimedio, usa il movimento, vari buff e debuff per ottenere il vantaggio e sconfiggere i tuoi rivali;

: controlla un Harald – eroe onnipotente creato da Dio. Combina i loro potenti attacchi in mischia e a distanza per sconfiggere i tuoi nemici. Cura attentamente in modo che i nemici non rubino il tuo rimedio, usa il movimento, vari buff e debuff per ottenere il vantaggio e sconfiggere i tuoi rivali; Eroe personalizzabile : impianta diversi organi nel corpo del tuo Herald per acquisire potenziamenti di combattimento e abilità passive uniche. Raccogliete ed equipaggiate nodi e rune per rendere il vostro araldo simile a un dio. Esprimi te stesso, crea una build che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco, che si tratti di companion, armi lanciabili, danni critici o DoT e molto altro;

: impianta diversi organi nel corpo del tuo Herald per acquisire potenziamenti di combattimento e abilità passive uniche. Raccogliete ed equipaggiate nodi e rune per rendere il vostro araldo simile a un dio. Esprimi te stesso, crea una build che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco, che si tratti di companion, armi lanciabili, danni critici o DoT e molto altro; Sistema di crafting : profondo sistema di crafting che ti permette di smontare i materiali di base e creare dalle risorse uniche di organi, armi, attrezzi e materiali di consumo che ti aiuteranno a definire il tuo percorso di gioco;

: profondo sistema di crafting che ti permette di smontare i materiali di base e creare dalle risorse uniche di organi, armi, attrezzi e materiali di consumo che ti aiuteranno a definire il tuo percorso di gioco; Vasto mondo aperto : esplora terre lontane oltre ogni immaginazione e incontra i loro abitanti esotici – mercanti e banditi che conducono la loro vita indipendentemente da dove vai. Puoi commerciare con i locali, reclutarli per aiutarti nelle battaglie o anche distruggere i loro accampamenti. Tra una missione e l’altra, puoi recuperare, equipaggiare e riposare in H.U.B. – una base situata in una distesa di spazio neutro tra le dimensioni;

: esplora terre lontane oltre ogni immaginazione e incontra i loro abitanti esotici – mercanti e banditi che conducono la loro vita indipendentemente da dove vai. Puoi commerciare con i locali, reclutarli per aiutarti nelle battaglie o anche distruggere i loro accampamenti. Tra una missione e l’altra, puoi recuperare, equipaggiare e riposare in H.U.B. – una base situata in una distesa di spazio neutro tra le dimensioni; Sistema di interazione con i PNG: le decisioni che prendi come Harald influenzeranno i destini dei personaggi che incontri, così come intere dimensioni.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo anche che nel 2020 è uscito Undungeon Arena, capitolo standalone free to play ambientato nello stesso universo.