A Quiet Place: annunciato il gioco tratto dal film

Saber Interactive ha annunciato l’adattamento videoludico del film horror A Quiet Place. In uscita nel 2022, sarà sviluppato dallo studio di Montreal iLLOGIKA insieme a EP1T0ME e sarà un’avventura horror single-player, con un forte peso della storia. In iLLOGIKA ha sviluppatori che in precedenza avevano lavorato su titoli come Rainbow Six e Far Cry di Ubisoft. Per l’occasione è stato pubblicato un sito teaser.

La storia sarà nuova ed originale, e sarà ambientata nello stesso universo dei film di Paramount Pictures’. Il creative diretor Herve Sliwa ha fatto sapere che “Il videogioco di A Quiet Place permetterà ai fan di sperimentare la tensione dei film con un livello di immersione mai provato prima. Siamo entusiasti di lavorare con EP1T0ME e di collaborare con Saber Interactive per condividere questa visione unica di speranza e di orrore con i giocatori di tutto il mondo”.

Anche Todd Hollenshead, responsabile editoriale di Saber Interactive, ha dichiarato: “L’incredibile successo dei film di A Quiet Place rende chiaro che il pubblico ha fame di altre avventure in questo universo, e iLLOGIKA sta creando la propria esperienza davvero coinvolgente che è all’altezza del nome di questa proprietà. Siamo orgogliosi di dire che A Quiet Place è il primo gioco che rilasceremo come studio esterno alla crescente publisher Saber”.

Maggiori dettagli saranno rivelati nel corso dell’anno, il che significa che è possibile che un trailer possa essere mostrato ai The Game Awards 2021 il 9 dicembre. Non sono state annunciate ancora le piattaforme in cui sarà dipsonibile, vedremo dunque più avanti che cosa verrà detto in merito.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale del gioco.