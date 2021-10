Monster Crown: ritardata l’uscita su due console

Quest’oggi SOEDESCO e lo sviluppatore Studio Aurum hanno confermato che l’uscita del loro titolo Monster Crown su alcune console sarà rimandata; la data di rilascio ufficiale verrà comunicata in seguito.

Il gioco è infatti uscito il 12 Ottobre per Nintendo Switch e PC e ha già ricevuto varie patch e aggiornamenti post-lancio su entrambe le piattaforme. Il titolo sarebbe dovuto uscire il 2 Novembre anche per PlayStation 4 e Xbox One. Adesso traslato fino a data da destinarsi.

Ma parliamo un pò del titolo:

Scopri il lugubre e crudele passato dell’Isola dei Re e scrivi una nuova pagina della sua storia con la tua squadra di mostri. Con un passato di spietati dittatori e di eroici salvatori, la pace sull’isola è di nuovo minacciata, questa volta per mano di una perfida ragazza assetata di potere. Solo tu e i mostri con cui stringerai un patto potrete impedire che l’isola finisca di nuovo nell’opprimente stretta della tirannia. Le decisioni che prenderai determineranno chi sei.

Sceglierai di diventare il salvatore dell’isola o ti ergerai a messia dell’oscurità?