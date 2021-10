Hello Engineer: trailer di lancio su Stadia

Dopo essere arrivato a giugno in accesso anticipato, da oggi 26 ottobre Hello Engineer esce ufficialmente su Google Stadia disponibile con la sottoscrizione Stadia Pro. Il titolo in questione è un gioco di costruzione multiplayer ambientato nell’unverso di Hello Neighbor. Per l’occasione, è stato pubblicato un trailer da parte di tinyBuild, che potete vedere in fondo alla notizia.

Caratteristiche del gioco, attraverso il sito ufficiale:

Costruzione:

Utilizzando parti del telaio, ingranaggi, motori, ruote, armi, e persino motori a reazione dai rottami del parco divertimenti, è possibile costruire diversi veicoli che si adattano alle vostre esigenze in continua evoluzione.

Ci sono diverse caratteristiche avanzate come circuiti elettrici e moduli intelligenti che sono accessibili agli ingegneri esperti per costruire veicoli o creature meccaniche a guida autonoma.

L’ingrediente più importante è la vostra creatività. Non ci sono soluzioni prescritte per completare gli obiettivi, progredite attraverso il livello come volete.

Multiplayer:

Hai troppe parti mobili e hai bisogno di più mani per controllarle? Basta aggiungere altri pannelli di controllo e godersi la corsa con i membri dell’equipaggio.

Hai un’idea per costruire una montagna russa? Fai squadra con i tuoi amici per costruire attrazioni ancora più emozionanti.

Vorresti confrontare la tua creazione con le macchine degli altri giocatori? Avvia la modalità PvP per determinare la migliore costruzione e copiarne il blueprint.

Condividere i blueprint è un modo efficace per migliorare all’infinito i meccanismi e implementare nuove idee.

Modalità di gioco:

La modalità Creativa è una sandbox con risorse infinite per costruire qualsiasi tipo di creazione.

Modalità Sfide. Completa le sfide con una certa quantità di risorse.

Modalità PvP/PvE. Sfida i giocatori o i bot malvagi nell’arena “Bumper Car” per definire la creazione migliore ed efficace.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Hello Engineer.