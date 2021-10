AOC: presentati i nuovi monitor della linea AGON PRO

Nella giornata odierna AOC ha presentato tre nuovi monitor da gaming della linea AGON. I nuovi monitor sono destinati a tutti i giocatori che vogliono ottenere di più nei giochi di livello competitivo, con una serie di caratteristiche dedicate prevalentemente ai giocatori professionisti e a chi cerca velocità senza lag o problemi di sorta.

Nel dettaglio AOC ha presentato tre nuovi modelli: il primo è il monitor AG274UXP, che con una risoluzione in 4K e 144Hz di refresh supporta l’HDMI 2.1, che lo rende perfettamente compatibile non solo per i PC ma anche con le ultime console di nuova generazione come Xbox Series X e PlayStation 5. Segue poi il nuovo modello AG274QG, disponibile in QHD con refresh rate a 240 Hz che permette agli hardcore gamer e ai giocatori esport un’esperienza ultra-fluida, nitida e dettagliata. Entrambi i monitor sono 4-side frameless dotati di pannelli IPS veloci e supporto VESA DisplayHDR 600 per immagini ricche, brillanti e dinamiche.

L’ultimo modello presentato è sempre un 27 pollici: AG274QXM, che che impiega un pannello Mini LED IPS con certificazione VESA DisplayHDR 1000 e pensato per garantire un’esperienza di gioco super fluida grazie ad una frequenza di aggiornamento di 170 Hz e 1ms GtG oltre alla compatibilità G-SYNC che offre un gameplay senza stutter e tearing anche con HDR attivato.

Per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità, AOC ha confermato che il nuovo Agon Pro sarà disponibile da ottobre 2021 al prezzo consigliato di 1049€, mentre i due modelli AG274UXP e AG274QG saranno disponibili da febbraio 2022, entrambi al prezzo consigliato di 999€.