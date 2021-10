Lucca Comics & Games è con UNICEF e POW3R per U-Report Italia

UNICEF Italia e lo streamer POW3R saranno al Lucca Comics & Games 2021, in una speciale collaborazione dedicata al mondo dei giovani e del gaming. Pochi mesi fa, infatti, l’UNICEF ha lanciato U-Report Italia, una piattaforma digitale di sondaggi online, che nel mondo conta 18 milioni di utenti (chiamati U-Reporters) in 88 paesi, pensata proprio per i più giovani. Con una registrazione anonima e gratuita, gli utenti (tra i 14 e i 30 anni) possono far sentire la loro voce, esprimere idee, dare forza alle loro opinioni.

Durante i lockdown imposti dalla pandemia di COVID-19, sono stati proprio gli under 30 i più colpiti dalle restrizioni e dall’isolamento. C’è chi ha scelto di affrontare dubbi, paure e solitudine andando a cercare conforto in una passione condivisa, da poter vivere insieme anche a distanza: i videogames. Per iniziare a parlarne e a raccogliere storie, aneddoti e punti di vista, a Lucca Comics & Games nasce una collaborazione tra UNICEF e Giorgio Calandrelli aka POW3R. Il noto streamer italiano si unirà quindi a un parterre di ospiti estremamente nutrito.

Inoltre, proprio il Festival ospiterà due eventi esclusivi che vedranno al centro l’UNICEF, i ragazzi e lo streamer (e giocatore professionista) più famoso d’Italia: il primo, Studio Streaming, Atelier Ricci, che sarà presentato in diretta sul canale Twitch di Lucca Comics & Games sabato 30 ottobre a partire dalle 10.45 e fino alle 11.15/11.20 un evento speciale che vedrà POW3R in dialogo con il Direttore di UNICEF Italia, Paolo Rozera, affiancati da Emilio Cozzi, giornalista ed esperto di cultura videoludica.

Teatro del Giglio, che si terrà sempre sabato 30 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, sarà un evento che vedrà Giorgio Calandrelli, aka POW3R, farsi promotore ufficiale del nuovo sondaggio U-Report Italia dedicato ai videogiocatori!

Insomma, eventi imperdibili, che arricchiranno ancora di più il programma già foltissimo della convention più grande in Italia dedicata al mondo del gaming, dell’animazione e del fumetto.