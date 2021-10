Marvel starebbe sviluppando alcune serie anime

I Marvel Studios si stanno espandendo sempre di più, e grazie anche alla visibilità garantita dal serivizio di streaming Disney + si sono lanciati nello sviluppo di numerose serie che sono entrate a far parte dell’MCU. Tra queste, uno degli esperimenti più riusciti è sicuramente la serie animata antologica What if…? che è servita, tra le altre cose, a introdurre l’idea degli universi paralleli.

Ora, dato il successo della serie, sembra che Marvel voglia spingere sulla produzione di opere d’animazione, e stanto ad alcune inserzioni di lavoro scovate da The Cosmic Circus, pare proprio che tra queste produzioni ci saranno degli anime. La posizione di 2D/3D FX designer, per la quale un’offerta è stata postata sul sito Disney Careers, sembra essere indicativa della scelta di uno stile d’animazione tipicamente giapponese.

Marvel potrebbe quindi essere pronta a ricalcare i passi di Lucasfilm (un’altra proprietà Disney), producendo qualcosa di simile alla serie Star Wars Vision, e del resto il produttore della Casa delle Idee, Brad Winderbaum, aveva annunciato che i prossimi progetti animati della compagnia sarebbero stati incredibili.

“Penso che se vi dicessi dei nostri progetti animati, vi farebbero impazzire.

Voglio dire, siamo completamente svincolati da qualsiasi tipo di regola, che è al contempo la cosa più eccitante e più scoraggiante, perché bisognerà crearci le nostre regole. Ma quello che voglio dire, è davvero, in tanti modi, la più pura interpretazione dell’immaginazione delle persone che ci stanno dietro. C’è una piccola componente di caos in ogni cosa. C’è del caos nell’animazione. Certamente una gran parte nel live-action. La regia è caos. Ora le cose non vanno come le avevi pianificate, ora finisci per avere una serie di strumenti completamente diversi da quelli che pensavi. In un lavoro di animazione è come lavorare con infinite tele dove tutto ciò che vuoi si può ottenere. E se puoi pensarlo, puoi farlo. Se puoi sognarlo, puoi farlo”