Bugsnax The Isle of Bigsnax: ecco il trailer dallo State of Play

Lo scorso novembre 2020 l’uscita di Bugsnax aveva piacevolmente colpito tutti i giocatori su PC e console della famiglia PlayStation, e ora, direttamente dallo State of Play, è arrivato il trailer di The Isle of Bigsnax, l’espansione dell’adventure game di casa Young Horses, che promette tanto divertimento e tante nuove opzioni nel mondo immaginifico dei Bugsnax.

Preparatevi a personalizzare la vostra esperienza, grazie ai tantissimi nuovi elementi, che vi permetteranno di customizzare la vostra casa e vi garantiranno tante nuove avventure e tanto divertimento. Non perdetevi dunque The Isle of Bigsnax, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 nei primi mesi del 2022!