State of Play: quali titoli third party verranno mostrati?

Come ormai tutti sapranno, questa sera (mercoledì 27 ottobre) Sony Interactive Entertainment terrà un nuovo State of Play alle 23:00 che durerà circa 20 minuti e che sarà incentrato sui titoli third party (terze parti) in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 e realizzati dai partner della casa giapponese, ossia da quegli studi o sviluppatori che hanno siglato un accordo con Sony. Ma quali giochi potrebbero essere mostrati questa sera?

Considerando la durata dell’evento, alcuni titoli di spessore molto attesi dai giocatori potrebbero saltare la mini-presentazione di questa sera ed essere mostrati all’utenza durante un PlayStation Showcase/Experience con durata superiore. Sony però potrebbe comunque aver deciso di mostrare qualche pezzo da 90 delle terze parti durante l’evento di questa sera proprio per renderlo memorabile. Tra i giochi rumoreggiati in rete previsti per lo State of Play odierno figurano Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy e Gotham Knights, mentre alcune indiscrezioni vorrebbero la presenza di Capcom con due titoli non ancora annunciati: un nuovo Monster Hunter next-gen e Resident Evil 3 Nemesis, ossia una versione più completa del remake pubblicato nel 2020. Anche The Lord of the Rings Gollum potrebbe essere presente nella line up proposta durante lo show.

Tra i giochi firmati Capcom c’è anche grande attesa per Pragmata, atteso nel 2022 e in attesa del suo primo gameplay. Per quanto riguarda Abandoned invece, difficilmente sarà dei nostri dato che il prossimo trailer è atteso il prossimo anno. Discorso a parte invece va considerato per Silent Hill. In primis, non pensiamo che un evento di 20 minuti possa essere il palcoscenico adatto per il reveal del gioco, ma la questione è anche un’altra. Se il remake/nuovo capitolo fosse in sviluppo presso Bluepoint Games, allora il gioco non verrebbe mostrato a priori dato che si parla di showcase di titoli di terze parti, mentre Bluepoint è ormai uno studio interno di Sony.

Dunque, soltanto uno degli studi vicini a Konami (in partnership con Sony) potrebbe proporre Silent Hill e rendere questa serata davvero memorabile. Per quanto riguarda la diretta streaming dell’evento, ovviamente noi di GamesVillage lo trasmetteremo in sul nostro canale Twitch. I dettagli sulla nostra diretta arriveranno nella giornata di oggi!