Back 4 Blood supera le 6 milioni di unità

Back 4 Blood, sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. International Enterprises, ha ricevuto una solida accoglienza da parte della critica e il gioco sta superando tutte le aspettative.

È stato recentemente confermato tramite la pagina Twitter ufficiale del gioco che Back 4 Blood è stato giocato da oltre 6 milioni di giocatori finora, il che è una cifra piuttosto impressionante, soprattutto perché il gioco è uscito solo da poco più di due settimane. Vale la pena ricordare che lo sparatutto è stato lanciato anche nel day one su Xbox Game Pass, che sicuramente deve aver fornito una spinta significativa al titolo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Back 4 Blood è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam.

