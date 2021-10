Saints Row: novità sulle attività secondarie

Di Saints Row, dal giorno in cui si è mostrato la prima volta, abbiamo appreso varie informazioni, sia per quanto riguarda il gameplay, sia per quanto riguarda l’ambientazione e i personaggi. Il reboot della serie di Volition uscirà tra pochi mesi e ad oggi, oltre ad uno sguardo alle missioni primarie, sappiamo qualche cosa in più anche sulle attività collaterali.

Oltre alle attività illegali che la banda protagonista del gioco tirerà su, si potranno guadagnare soldi anche in altri modi. Infatti, alle truffe assicurative, alla vendita di droghe, al contrabbando di armi e allo smaltimento illegale di rifiuti, si potranno affiancare anche tutta una serie di operazioni remunerative che riguardano la città.

Queste operazioni possono riguardare svariati settori economici della città e serviranno a guadagnare soldi e qualche oggetto. Certo è che per poter mettere in pratica un quantitativo maggiore di attività serve conquistare porzioni di mappa sempre più estese. A questo proposito, infatti, si potranno conquistare alcune aree di gioco con l’ausilio della propria banda, il tutto al fine di ottenere il controllo economico di una data area.

Il primo settore utile che viene in mente è sicuramente quello del turismo. Il giocatore, per farlo fiorire, potrà recarsi in giro per i distretti e ricercare quelle che secondo lui possono rappresentare delle attrazioni turistiche, degne di una visita. Altre attività concernono la spedizione e consegna diretta di alcuni pacchi entro determinati e ristretti lassi di tempo. Le soluzioni creative per poter raggiungere l’altro capo di Santo Ileso non mancheranno.

Il reboot di Saints Row vi aspetta a partire dal giorno 25 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Epic Games Store).