Shadow Warrior 3 è stato posticipato al 2022

Shadow Warrior 3, l‘ultimo capitolo della serie, sviluppato da Flying Wild Hog, si preannuncia già come un seguito che unisce umorismo ironico a un mix violenza e sangue. Sebbene avesse promesso che la data di uscita di Shadow Warrior 3 sarebbe stata annunciata presto, Flying Wild Hog ha ora confermato il ritardo del titolo nel 2022. In un nuovo trailer umoristico, lo sviluppatore ha affermato che sta lavorando sodo e fornirà presto maggiori dettagli sulla data di lancio.

Shadow Warrior 3 conferma le battaglie spettacolari che si sono verificate nel suo predecessore del 2016, offrendo due minuti di azione adrenalinica e sembra portare il combattimento a un livello superiore. Di recente è stato pubblicato recentemente un gameplay che mostra la nuova arma Gore. Nel frattempo, le anticipazioni per il nuovo titolo arrivano regolarmente. Dopo l’arma Gore, viene mostrato il lanciagranate. Un nuovo trailer mostra il lanciagranate Thunderdome di Motoko, il cui gancio principale esplode provocando un rombo simile a quello del tuono. La nuova arma è un lanciagranate a colpo singolo, quindi il giocatore deve ricaricare il Thunderdome dopo ogni colpo. Combinando il Thunderdome con il congelamento degli oggetti è possibile abbattere gruppi di nemici molto forti. Inoltre, quando i nemici sul posto vengono colpiti, consente ai giocatori di ottenere alcuni colpi extra o di eliminarli completamente.

Il sequel di Shadow Warrior 2 è solo una delle tante uscite che Devolver Digital ha attualmente in programma, con l’editore che promette anche Boomerang X, Essays on Empathy, Sub Rosa, Weird West e Death’s Door. Sembra già un anno incredibile per l’azienda, che offre una varietà di giochi diversi. Sebbene Flying Wild Hog non abbia confermato le versioni di Xbox Series X/S e PS5, è certamente interessato a rilasciare per più piattaforme.

Shadow Warrior 3 è attualmente in sviluppo per Xbox One, PS4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.