Team Ninja produrrà un action ispirato ad un romanzo

Team Ninja, la software house responsabile di aver “dato alla luce” Nioh e Ninja Gaiden, attualmente, sembrerebbe stare lavorando ad un nuovo progetto di cui abbiamo percepito poche informazioni. Il titolo in questione verrà pubblicato da Koei Tecmo e si ispirerà ad un famoso (e antico) romanzo.

Il nuovo videogioco dovrebbe appartenere al genere action, ricorrente nei titoli di Team Ninja e, come già anticipato, dovrebbe ispirarsi alle vicende narrate in un famoso romanzo cinese risalente al periodo medievale. L’opera in questione è il romanzo trecentesco “Il Romanzo dei Tre Regni” attribuito a Luo Guanzhong.

Il testo in questione si concentra sulla narrazione del conflitto che intercorre tra i tre regni Wei, Wu e Shu. Sullo stesso romanzo, ricordiamo sono stati sviluppati diversi giochi, come ad esempio la serie strategica Romance of the Three Kingdoms, il cui primo capitolo risale al 1985. Oltre a ciò, anche Dynasty Warriors (uscito la prima volta all’epoca della prima PlayStation) è ispirato allo stesso manoscritto.

La notizia è stata diffusa la prima volta durante la live-streaming tenutasi per l’occasione del quarantesimo anniversario dell’editore Koei Tecmo (che potrete trovare in calce alla notizia). Non sappiamo ancora se, quando e su quali piattaforme uscirà il gioco in questione. Tuttavia, non esiteremo ad aggiornarvi qualora dovessero trapelare ulteriori informazioni riguardanti questo nuovo progetto di Team Ninja!