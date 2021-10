Shin Megami Tensei V: ecco la nuova e gelida creatura

Ennesima creatura presentata per il JRPG d’imminente arrivo Shin Megami Tensei V, ovvero la quinta iterazione della saga di ATLUS, software house che ha sviluppato la celebre serie dei giochi Persona. In linea con la campagna pre-lancio, ATLUS, oggi, ha svelato una nuova creatura in cui i giocatori potranno imbattersi a partire dal mese prossimo.

Stiamo parlando di King Frost, ovvero un re tiranno che presenta il corpo di un gigantesco pupazzo di neve. Il tiranno comanda a bacchetta un numero impressionante di Jack Frost e detiene il potere di congelare il mondo intero con la neve e con il ghiaccio. Al contrario del suo corpo, la personalità di King Frost è tutt’altro che fredda.

Si tratta di una creatura completamente innocente e, per combattere, utilizzerà le seguenti abilità: King Bufula, ovvero la sua abilità unica che infligge un danno elementale medio da ghiaccio a tutti i nemici, effettuando, perciò, un attacco ad area. L’attacco riduce la difesa avversaria di uno stadio per ben 3 turni. Un’altra abilità è quella denominata Matarukaja che al momento non sappiamo in che cosa consiste. In calce alla notizia potrete prendere visione del nuovo trailer di Shin Megami Tensei V.

Altri attacchi citati sono Bufula Strike e Bufula Concentrate. Per saperne di più non resta che aspettare l’imminente uscita del nuovissimo capitolo della saga di ATLUS, ovvero Shin Megami Tensei V, previsto per l’11 novembre 2021 in Giappone e il giorno dopo per il resto del mondo su Nintendo Switch.