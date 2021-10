Hyrule Warriors Age of Calamity: disponibile la patch 1.3.0

È uscito il nuovo aggiornamento 1.3.0 per Hyrule Warriors: Age of Calamity. Per la maggior parte, si tratta di prepararsi per il grande DLC Guardian of Remembrance.

Come promemoria, il nuovo DLC sarà pubblicato il 29 ottobre. Viene fornito con nuovi personaggi giocabili, livelli aggiuntivi e nuove sequenze di storie. Purah e Robbie sono stati confermati come due personaggi, anche se stranamente l’identità dell’altro non è stata rivelata. In ogni caso, la nuova storia coinvolge la Battaglia per il villaggio di Kakariko, la Battaglia del villaggio di Goponga e altro ancora con i giocatori che possono imparare di più sui Campioni e sul misterioso Guardiano. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito sono riportate le note complete sulla patch per l’aggiornamento alla versione 1.3.0:

Modifiche apportate in preparazione dell’ondata 2 del Pass di espansione: Guardian of Remembrance.

Risolti diversi problemi, incluso un caso raro che impediva l’avanzamento del gioco.

I giocatori possono acquistare ora il Pass di espansione di Hyrule Warriors: Age of Calamity. Avrai immediatamente accesso al DLC Pulse of the Ancients con Guardian of Remembrance che seguirà tra pochi giorni.

Pulse of the Ancients porta con sé, nel suo primo DLC, dei personaggi giocabili, armi, il livello di difficoltà Apocalyptic, nemici sempre più sfidanti e tante nuovissime sfide, a un costo di € 19,99. Con il purchase bonus, disponibile da adesso, si potranno inoltre ottenere anche il costume e l’arma di Link. Insomma un’offerta incredibile, per arricchire ancora di più il mondo di questo amatissimo titolo. Di seguito trovi la descrizione del DLC:

Fai una sosta al Royal Ancient Tech Lab per metterti alla prova con nuove sfide per sbloccare armi e nuove utili funzioni! Quindi, domina il campo di battaglia come il nuovo Guardiano testato in battaglia o prova i tipi di armi aggiunti: il Flagello per Link e Master Cycle per Zelda. Questi nuovi stili di combattimento torneranno utili nella nuova difficoltà Apocalittica e contro nemici aggiunti come il Moblin che lancia bombe e un Chuchu gigante.

Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Nintendo Switch.