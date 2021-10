Dragon Quest X Offline: sarà possibile trasferire i dati nella versione online

L’imminente uscita di Square Enix, Dragon Quest X Offline, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 26 febbraio 2022. In vista del suo lancio, il produttore del gioco, Takuma Shirashi, ha risposto alle domande dei fan su cosa aspettarsi dalla versione offline, in un’intervista su Game’s Talk. net. Forse il dettaglio più interessante negli ultimi tempi è che i giocatori saranno effettivamente in grado di collegare il proprio gioco offline con la versione online e trasferire i propri dati. Di seguito trovate la traduzione completa realizzata da Nintendo Enthusiast, che spiega come sarà disponibile il trasferimento dei dati una volta che la versione offline verrà cancellata:

Abbiamo in programma di aggiungere il trasferimento di dati da Dragon Quest X Offline a Dragon Quest X Online tramite un metodo di Spell of Restoration. Dopo aver completato la versione offline del gioco, potrai utilizzare l’incantesimo di ripristino. In questo modo potrai iniziare la versione online con il tuo lavoro al livello 70.

Di seguito una panoramica del gioco:

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Ogreed – Il continente degli Ogreed è una terra aspra di montagne innevate e natura selvaggia. È la patria degli Orchi, un popolo del fuoco potente e coraggioso.

Isole Wena – Un gruppo di isole circondate dal mare con un clima caldo. È la patria dei Wetling, un popolo dell'acqua che canta canzoni d'amore.

Eltona – Un tesoro della natura e possessore dell'Albero del Mondo. È la patria degli Elfi, un popolo del vento che rispetta la natura.

Puku Land – Una terra di pianure lussureggianti e aree collinari. È la patria dei Poppets, un popolo dei fiori che vive di risate e sogni.

Dwachakka – Una terra di roccia e sabbia dove giacciono antiche rovine. È la patria dei Nani, un popolo della terra che rispetta la ricchezza e la tecnologia.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 26 febbraio 2022 in Giappone.