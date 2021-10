Freud’s Bones: svelato il periodo d’uscita del gioco

Fortuna Imperatore, in arte Axel Fox, ha recentemente pubblicato una nuova immagine del visionario progetto a cui sta lavorando attualmente, ossia Freud’s Bones, titolo che vuole rendere omaggio alla nascita della psicoanalisi e del suo effettivo fondatore, ovvero Sigmund Freud, creando un prodotto pieno di enigmi e tante altre novità che ha da offrire la produzione indipendente, ricordandovi anche che su Steam è disponibile la demo giocabile se voleste farvi un’idea più dettagliata dell’opera.

Ebbene, dall’immagine pubblicata nel corso delle recenti ore, possiamo vedere Freud che sta passeggiando sulle strade di Vienna accompagnata dalla sua inseparabile cagnolina Jofi. Inoltre, vi ricordiamo che Freud’s Bones ha vinto la Red Bull Indie Forge Award ed è arrivato in finale al Nordic Games Contest 2021. Come se non bastasse, la sviluppatrice ha svelato anche che l’opera uscirà ad inizio del 2022 almeno su PC. Ecco la descrizione su Steam per quanto riguarda Fortuna Imperatore:

Fortuna “Axel Fox” Imperatore ha lavorato in un’impresa di pulizie mentre completava i suoi studi in Psicologia e Filosofia. Ossessionata dal suo amore per i videogiochi e la psicoanalisi, ha deciso di mettere in pratica il suo mantra: “Stay Hungry, Stay Foolish” e unire le sue più grandi passioni in un progetto: Freud’s Bones, nato da un vecchio laptop traballante e attraverso una miriade di avventure. Nel 2020, la campagna Kickstarter ha triplicato il suo obiettivo, raccogliendo 15.500€ da tutto il mondo. Sola e dotata di un senso di testardaggine e follia, Fortuna ha lasciato il lavoro, ha investito i suoi stipendi e ha dedicato anima e corpo alla sua opera prima.

🔴UPDATE FREUD’S BONEShttps://t.co/3FSYAEEXOU

Dear backers, the wait is getting shorter! Here is a picture of Freud walking through the streets of Vienna with Jofi!

Add the game to your wishlist, Freud will arrive in early 2022! #indiegame #indiedev #gaming #steam #wishlist pic.twitter.com/Ih9hJH6o9S

— Axel Fox_Freud's Bones Author (@freudsbones) October 27, 2021