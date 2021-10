Die After Sunset First Dawn: ecco il trailer di lancio

Da oggi 27 ottobre Die After Sunset First Dawn arriva su Steam, e per l’occasione il publisher PQube e gli sviluppatori di Playstark hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Die After Sunset è uno sparatutto rogue-lite in terza persona con una meccanica che si basa su luce e oscurità. Bisogna combattere per la Terra e viaggiare nel tempo mentre si sconfiggono orde di nemici e si completano missioni casuali per creare le migliori costruzioni possibili.

Tra una run e l’altra si sbloccano nuove statistiche, oggetti, attrezzature e anche nuovi personaggi giocabili per scacciare gli invasori di Murkor.

Queste le caratteristiche, attraverso la pagina Steam:

Un meccanismo unico di luce e oscurità

Anche se adorabili e goffi alla luce, i Murkor si trasformano in potenti bestie quando sono nell’ombra. Quando il sole tramonta in ogni livello, scegli come combattere il nemico e usa la luce a tuo vantaggio per tenere sotto controllo quei fastidiosi Murkor! Attraverserai quel baratro inghiottito dall’ombra? O possiamo avere un po’ più di luce qui?

Guadagna XP e fai crescere il tuo equipaggiamento

Il boss sta arrivando e tu hai i minuti contati! Completa missioni e sfide randomizzate in ogni fase per prolungare l’arrivo del boss e attrezzarti con nuove armi, abilità e tecnologie. Guadagna XP, ottieni attrezzature migliori e vai in battaglia più forte che puoi. I forzieri sono sparsi in ogni livello: trovane e sbloccane il maggior numero possibile per aumentare le tue possibilità di resistere fino al tramonto!

Non ci sono due partite uguali

Ogni run in Die After Sunset è completamente unica – dalle sfide che completi, ai vantaggi e alle abilità che ti vengono riconosciuti, ai forzieri disponibili da saccheggiare. Le missioni e le sfide arrivano proceduralmente in ogni fase – sta a te decidere quali puoi affrontare per raccoglierne i frutti. Più completi ogni sfida, migliori saranno le tue ricompense. Sinergizza le tue armi, l’equipaggiamento e le abilità ogni volta e costruisci la tua run inarrestabile!

La metaprogressione è la migliore progressione

Tra una tappa e l’altra, sblocca una varietà di nuove statistiche di gioco, oggetti, abilità e persino personaggi giocabili! I nemici occasionalmente lasciano cadere del “muco” che può essere depositato una volta per livello, se riesci a trovare il deposito. Da aggiornamenti minori come una schivata più veloce e un doppio salto, a cambiamenti di gioco come 2 banks per run e distributori automatici di oggetti!

Affronta gli invasori in modalità cooperativa

In arrivo come aggiornamento GRATUITO dell’Accesso Anticipato – tieni duro nelle battaglie per la Terra insieme ai tuoi amici in co-op! Sinergizza le tue costruzioni e riconquista il pianeta insieme ai tuoi compagni.

Vi lasciamo qui sotto al trailer di lancio di Die After Sunset First Dawn.