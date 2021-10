Sackboy Una Grande Avventura potrebbe arrivare su PC?

Sackboy Una Grande Avventura in arrivo su PC? Da diverso tempo Sony ha deciso di portare sempre più esclusive PlayStation su PC. God of War è stato recentemente annunciato nel 2022, dopo le uscite di Horizon Zero Dawn e Days Gone, e ancora prima i vari titoli Quantic Dream; il publisher ha anche acquisito Nixxes Software per aiutare nel porting delle IP PlayStation su PC. Ma sembra che il prossimo titolo PlayStation in arrivo su Steam sia stato svelato.

Secondo l’utente Reddit penguin6245, un annuncio per Sackboy: A Big Adventure è apparentemente arrivato su SteamDB, con uno dei rami chiamato “sumoqa”. Questo sembra poter indicare Sumo Digital, che ha sviluppato il titolo per PS4 e PS5. Inoltre è stato scoperto anche il nome del deposito “Marmalade Content”, che sembra riferirsi al Project Marmalade dal leak di GeForce NOW: quest’ultimo è lo stesso leak in cui è stato menzionato God of War per PC.

Un’ulteriore aggiunta a questi indizi, è data dal fatto che il listing di SteamDB è stato cancellato. Forse Sony non voleva che la notizia uscisse così presto. Se l’arrivo di Sackboy Una Grande Avventura su PC si rivelerà vero, vi aggiorneremo, intanto prendete la notizia per le pinze, in quanto non ufficiale.