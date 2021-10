Chivalry 2 Fight Knight: il nuovo aggiornamento è giunto

Lo sviluppatore Torn Banner Studios, il publisher Tripwire Presents e il partner retail di publishing globale Deep Silver, sono felici di annunciare il lancio dell’aggiornamento gratuito di contenuti Chivalry 2: Fight Knight.

Il nuovo aggiornamento del titolo chiamato Fight Knight aggiunge la Brawl mode, la Last Team Standing mode e la potente arma Rapier. Inoltre, il combattimento diventa ancora più crudo e violento ora che i giocatori con le braccia smembrate possono usare le testate per un’ultima possibilità di abbattere i rivali. Tutto questo e molto altro viene presentato in un evento stagionale di Halloween, che riempie il campo di battaglia medievale definitivo con decorazioni festive e spettrali.

“Chivalry 2 vivrà per molto tempo”



ha dichiarato Steve Piggott, CEO & Creative Director di Torn Banner Studios.

“Abbiamo già confermato i contenuti pianificati per la pubblicazione fino alla fine del 2022 e rimaniamo impegnati a raddoppiare le dimensioni e la portata di Chivalry 2 mentre il nostro team continua a lavorare sugli aggiornamenti, come la versione odierna di Fight Knight

Chivalry 2: Fight Knight include:

Brawl Mode e mappe: Lasciati le armi alle spalle e prendi parte alla nuovissima Brawl Mode progettata per catturare l’atmosfera chiassosa e caotica di una rissa da taverna. Siediti! Letteralmente. E poi spacca la faccia a qualcuno! Due Brawl Maps: Fino a 40 giocatori possono unirsi alla mischia Oggetti trovati: i giocatori possono raccogliere e impugnare qualsiasi cosa trovino sulla mappa. Abbraccia il caos e prendi sedie, boccali di birra, mattarelli, salsicce e pesci giganti per battere i tuoi rivali!

Lasciati le armi alle spalle e prendi parte alla nuovissima Brawl Mode progettata per catturare l’atmosfera chiassosa e caotica di una rissa da taverna. Siediti! Letteralmente. E poi spacca la faccia a qualcuno! Last Team Standing Mode: I giocatori che cercano battaglie di squadra più realistiche possono aspettarsi il ritorno della modalità più richiesta dall’originale Chivalry: Medieval Warfare! La posta in gioco è alta, poiché queste battaglie da 40 giocatori non hanno respawn. L’ultima squadra/persona in piedi viene incoronata vincente.

I giocatori che cercano battaglie di squadra più realistiche possono aspettarsi il ritorno della modalità più richiesta dall’originale Chivalry: Medieval Warfare! La posta in gioco è alta, poiché queste battaglie da 40 giocatori non hanno respawn. L’ultima squadra/persona in piedi viene incoronata vincente. Combattimento a testate: è solo una ferita superficiale! Il sistema di combattimento per la perdita degli arti di Chivalry 2 vede l’aggiornamento più brutale e oltraggioso di sempre. Ora, quando un giocatore ha perso entrambi gli arti in combattimento, può eseguire un attacco con testata senza braccia per avere l’ultima possibilità di abbattere un avversario.

è solo una ferita superficiale! Il sistema di combattimento per la perdita degli arti di Chivalry 2 vede l’aggiornamento più brutale e oltraggioso di sempre. Ora, quando un giocatore ha perso entrambi gli arti in combattimento, può eseguire un attacco con testata senza braccia per avere l’ultima possibilità di abbattere un avversario. Arma Rapier: Questo nuovo tipo di arma da scherma introduce anche un nuovo stile di combattimento con maggiore attenzione ai movimenti veloci.

Questo nuovo tipo di arma da scherma introduce anche un nuovo stile di combattimento con maggiore attenzione ai movimenti veloci. Evento di Halloween: Dal 26 Ottobre fino al 7 Novembre, i giocatori possono aspettarsi il primo evento stagionale di Chivalry 2 con nuove personalizzazioni, come l’elmo-zucca, decorazioni a tema Halloween e oggetti interattivi, come le lanterne giganti Jack O che possono essere usate come arma.

Dal 26 Ottobre fino al 7 Novembre, i giocatori possono aspettarsi il primo evento stagionale di Chivalry 2 con nuove personalizzazioni, come l’elmo-zucca, decorazioni a tema Halloween e oggetti interattivi, come le lanterne giganti Jack O che possono essere usate come arma. Miglioramenti per l’Arena Mode: I nuovi miglioramenti all’Arena includono una modalità di allenamento offline per le squadre per affinare le proprie abilità e il lavoro in team e altro ancora

Migliorando l’originale Chivalry: Medieval Warfare, il nuovo capitolo invita i giocatori a padroneggiare la lama con un nuovissimo e migliorato sistema di combattimento che combina colpi in tempo reale e un sistema di combo per accelerare l’azione e consentire ai giocatori di diventare un turbine d’acciaio sul campo di battaglia. Creato con la possibilità di pianificare di combattere più nemici contemporaneamente, gli scontri di Chivalry 2 mescolano il meglio dei generi FPS e picchiaduro per offrire una mischia frenetica senza pari.