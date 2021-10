Indie Live Expo 2021 Winter: il compositore di Persona presenterà un nuovo brano

Shoji Meguro, compositore noto per il suo lavoro sulla serie Persona, apparirà come ospite speciale durante l’INDIE Live Expo Winter 2021 (ILE), la vetrina digitale che presenterà più di 500 giochi indie sabato 6 novembre, quando qui in Italia saranno le 9:00 di mattina, su YouTube, Twitch, Twitter e Bilibili in inglese, giapponese e cinese.

Meguro presenterà in anteprima una nuova composizione musicale esclusiva come parte degli showcase Indie WAVES durante l’evento. Inoltre Dainashi, Shamio e KiRIKo (che fanno cover di videogiochi giapponesi) eseguiranno nuove cover di titoli indie. Inoltre, due dei più popolari artisti giapponesi di cover di videogiochi, il batterista Dainashi e il suonatore di shamisen Shamio, saranno presenti insieme al suonatore di erhu KiRIKo. Insieme, faranno sentire i loro arrangiamenti di musica indie di giochi di tutto il mondo.

La host Kaori “Kaotan” Horiuchi, idol giapponese e streamer Twitch, sarà affiancata dallo streamer e presentatore dell’evento J-mon insieme al comico Atsugiri Jason, nato in America e residente in Giappone.

“È davvero un momento emozionante, mentre continuiamo a prepararci per l’INDIE Live Expo Winter 2021, specialmente con la votazione dei premi che si svolge fino all’ultimo momento”, ha detto Ryuta Konuma, Fondatore di Ryu’s Office. “Non vediamo l’ora di mostrare al mondo tutti questi giochi indie meritevoli e rivelare alcune delle sorprese che i nostri partecipanti hanno in serbo”.