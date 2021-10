Pikmin Bloom: la nuova app di Niantic arriva oggi

Un grande titolo è arrivato oggi, e i suoi creatori sono niente meno che i grandi sviluppatori di Niantic. Stiamo parlando di Pikmin Bloom, un videogioco basato sulla realtà aumentata proprio come Pokémon GO di cui già circolavano voci tempo fa, in cui potremo portare i nostri amichetti a forma di carota a fare un giro per strada, camminando assieme a loro e formando amicizie durature. Durante le nostre camminate, i semi dei pikmin cresceranno ad ogni passo in piccoli vasi, facendo vedere il tipo di colore a cui appartengono. Ovviamente, al lancio del titolo ci saranno tutti i tipi già mostrati, ovvero i rossi, i gialli, i blu, i viola, i bianchi, gli alati e i roccia.

Ogni pikmin richiede 1000 passi, e una volta raggiunta la soglia si potranno strappare dal terreno e aggiungerli all’interno della vostra squadra. Per la prima volta nella storia del franchise sarà possibile dare un nome ad ogni neonato, dando più empatia tra il giocatore e le sue piccole creaturine, come se fosse una sorta di relazione tra genitore e figlio. Successivamente, dovranno essere nutriti, e rimanendo fedeli ai titoli della saga useremo uno speciale nettare ricavato dai frutti che troveranno durante le vostre passeggiate. Un nuovo sistema mai introdotto prevede l’utilizzo di fiori che si potranno mettere nei vostri pikmin causando un aumento dei materiali ricavati dalle creaturine.

In tutto questo, la realtà aumentata avrà una funzionalità buffa, dove vedremo i pikmin camminarci a fianco, vogliosi di stare in nostra compagnia, e si metteranno prontamente in posa quando scatterete delle foto, e credeteci; faranno le pose più carine immaginabili. Shigeru Miyamoto, il grande padre di Super Mario, è il supervisore dell’applicazione, e non è un caso che questo grande annuncio sia arrivato in occasione del ventesimo anniversario del franchise. Pikmin Bloom è già disponibile su ogni dispositivo mobile, che cosa aspettate a fare nuove conoscenze con queste simpatiche creaturine?