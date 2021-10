Milan Games Week 2021: gli Esports saranno protagonisti

Gli Esports saranno protagonisti della Milan Games Week 2021. Ad assicurarlo è Pier Luigi Parnofiello, Ceo e founder di PG Esports, uno dei principali protagonisti delle attività legate al gaming durante l’evento, che si terrà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre. Quest’anno ci saranno due palchi dedicati, e queste sono le parole di Parnofiello, che sottolineano di come si punti sia alla parte competitiva che a quella più legata alla community e all’intrattenimento a 360 gradi:

“Nell’ottica di continuare a promuovere il movimento esports nazionale, abbiamo pensato che fosse il momento di diversificare e provare a venire incontro alle esigenze di tutti gli appassionati. Abbiamo individuato quindi due anime: una competitiva che porterà al pubblico il meglio della scena italiana e una con un taglio più legato alla community e all’intrattenimento a 360 gradi. Concretamente chi ci verrà a trovare a MGW troverà un palco interamente dedicato alle competizioni e alle finali dei nostri tornei più importanti che avrà come protagonisti Rainbow 6, la Gillette Bomber Cup di Fortnite e IRC di Rocket league. L’altro stage è pensato per la nostra community e per tutti coloro che seguono con passione il mondo degli esport con League of Legends Tormenta, FIFA e uno spettacolare concerto per chiudere in bellezza.”

Nella recente intervista, uscita sul Corriere dello Sport e su TuttoSport, Parnofiello ha sottolineato di come gli esports abbiano una grande forza aggregante, soprattutto con gli eventi dal vivo, e che la componente live del mondo esports è una buon modo per combattere l’isolamento, socializzare, “uscire di casa”.

Andando nello specifico sui giochi che saranno protagonisti, Parnofiello ha detto di come Rocket League sia un prodotto che soddisfa molti dei requisiti per un esport di successo, con l’unione del calcio e dei motori, e di come Tormenta sia l’esempio che la crescita degli esport in Italia debba venire anche dal basso, con “un ecosistema dedicato a chi vuole muovere i primi passi nel mondo competitivo”. La quinta edizione della Gilette Bomber Cup di Fortnite dà tante soddisfazioni, e quest’anno i volti protagonisti saranno quelli di Piz e Xiuder. Chiusura sulla vittoria come “Best Italian Esport Event” agli Italian Esports Awards per la eSerie A con FIFA, dove Parnofiello spera che la prossima edizione venga vista come un ulteriore passo avanti, senza che ci si adagi sugli allori.

Ricordiamo infine che è aperta la vendita dei biglietti. sul sito ufficiale della Milan Games Week 2021.