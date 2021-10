Apple Arcade: nuovi titolo e aggiornamenti disponibili

Quest’oggi sono in arrivo di tantissimi aggiornamenti su Apple Arcade per giochi e molto altro. Da venerdì sarà inoltre disponibile il gioco della categoria “Capolavori dell’App Store” e non solo. Sempre venerdi uscirà Crayola Create and Play, un’importante new entry per Apple Arcade, progettato per stimolare la creatività, l’immaginazione e la voglia di sperimentare. In arrivo prossimamente anche un altro titolo della categoria “Capolavori dell’App Store”, Galaga Wars, un classico gioco arcade sparatutto dove l’obiettivo è salvare la galassia da ondate di alieni.

Prossimamente

Galaga Wars di BANDAI NAMCO Galaga Wars è un esaltante viaggio indietro nel tempo per tutti i giocatori nostalgici e un’esplosione istantanea per gli altri. Il destino della galassia è nelle tue mani. Accendi i motori e distruggi ondate senza fine di alieni in una tempesta di esplosioni laser e missili fumanti.

In arrivo questo venerdì

Crayola Create and Play di Red Games Co. è l’app ufficiale Crayola che incoraggia la curiosità e la creatività, aiuta a sviluppare l’indipendenza artistica ed è un luogo sicuro per esprimere sé stessi. È molto più che disegnare e colorare. Crayola Create and Play si ispira alle tecniche educative STEAM e STEM, insegnando i principi fondamentali dello sviluppo attraverso il gioco. Con aggiornamenti regolari dei contenuti, che includono nuove feature, attività, contenuti stagionali e giochi di apprendimento, i giocatori hanno sempre nuove cose da scoprire e imparare.

Aggiornamenti recenti