Game of Thrones Conquest: arriva il quarto anniversario

Sono passati ben quattro anni da quando il gioco strategico del franchise del Trono di Spade, Game of Thrones Conquest, è uscito su dispositivi mobili, ed è stato accolto dalla critica per il suo originale approccio al gameplay. Oggi, Warner Bros. International Enterprises e HBO sono orgogliosi di annunciare il suo anniversario con un piccolo twist: l’arrivo della modalità Campi di Battaglia. Si tratta di un approccio diverso rispetto a quello a cui i giocatori erano abituati, dove ci sposteremo al di fuori della Grande Barriera e ingaggeremo battaglia con potenti ed agguerriti nemici e altri giocatori.

Ovviamente, non dovremo essere da soli: il sistema delle Alleanze darà la possibilità di unirsi in gruppi organizzati e gestire queste minacce come se fossimo una squadra. Per poter iniziare questo evento, il leader della propria Alleanza dovrà fare il richiamo principale, e i membri con la fortezza almeno al livello 8 potranno unirsi, e di conseguenza partire per la spedizione. L’obiettivo finale? Raggiungere il punto più lontano possibile, debellando ogni minaccia e studiare le debolezze dei nemici che incontreranno durante le escursioni.

L’evento dei Campi di Battaglia inizierà con uno speciale richiamo da parte dei Guardiani della Notte, in cui vi chiameranno al loro fianco per scoprire gli orrori dall’altra parte della barriera. Non mancheranno nuovi eroi, sempre sbloccabili tramite le risorse speciali ottenibili in queste sfide, come il Lord delle Ossa o Mance Rayder, l’epico leader dei barbari del nord. I Campi di Battaglia avranno una durata massima di 30 minuti, pertanto dovrete davvero spingere le vostre abilità fino al massimo, per prevalere come Alleanza e come giocatori individualmente.

Ricordiamo che Game of Thrones Conquest è disponibile su dispositivi mobile, tra cui Android e iOS, e vi invitiamo a dargli un’occhiata, per assaporare più da vicino cosa offre il titolo videoludico di uno dei franchise più famosi del mondo.