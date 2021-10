Call of Duty Vanguard: ridotti i dati da scaricare

Siamo tutti ben consapevoli che un nuovo Call of Duty significa una nuova dose massiccia di dati da scaricare, e a quanto pare Activision lo sa bene. Per molti anni, questo è stato un problema che i giocatori hanno riscontrato troppe volte, ossia il fatto che i dati in GB sono spesso talmente tanti che per poter giocare a pieno ad un titolo è necessario attendere ore di installazione. La compagnia ha ascoltato, e tramite un comunicato sulla loro pagina Twitter hanno confermato che grazie ad una nuova tecnologia sono riusciti a ridurre pesantemente i dati complessivi da scaricare per Call of Duty Vanguard.

Si tratta di un nuovo tipo di streaming delle texture a scelta che, secondo le previsioni attuate da Activision, faranno risparmiare fino al 50% di spazio necessario sulle console e sui computer. Questa è una grande notizia, e i giocatori sono entusiasti della cosa, visto che potranno scendere nell’azione ancora prima di quanto pensassero. L’ultimo capitolo dell’intramontabile franchise di COD sarà più emozionante che mai, con tanto di modifiche ad esistenti modalità, come la Zombie, e una rivisitazione della campagna principale. L’arrivo di Call of Duty Vanguard si fa più vicino che mai, e ricordiamo che il suo lancio ufficiale avverrà il 12 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S/X e PC.