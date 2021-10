Demon Slayer The Hinokami Chronicles ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo

SEGA ha annunciato che Demon Slayer The Hinokami Chronicles (qui la nostra recensione), il primo gioco ufficiale per console della serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba prodotta da Aniplex per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Steam, ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo!

Per chi non lo sapesse, Demon Slayer The Hinokami Chronicles è un arena fighter sviluppato da CyberConnect2, basato sulla serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha iniziato ad essere trasmessa nell’aprile 2019. Aniplex produce e pubblica la versione giapponese, mentre SEGA pubblica il gioco in Asia, Stati Uniti ed EMEA, anche queste versioni regionali sono prodotte da Aniplex. Il gioco è stato ben accolto in tutto il mondo per la sua splendida grafica, gli spettacolari elementi di combattimento tra cui le incredibili abilità dei personaggi e l’azione originale unica che solo questo videogioco può offrire.

SEGA ha precedentemente annunciato che ci sarà una serie di 3 aggiornamenti gratuiti di contenuti post-lancio in arrivo nel gioco, con il primo aggiornamento previsto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre che includerà l’aggiunta di due personaggi demoniaci giocabili, Rui (Lower Five) e Akaza (Upper Three) dei Twelve Kizuki.