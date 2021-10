Continua ad andare avanti lo State of Play, evento per le terze parti di Sony, ed è il turno di We Are Ofk, avventura interattiva del Team OFK che arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022.

Questa la descrizione del gioco:

Ecco come quattro amici si sono conosciuti, hanno formato una band e pubblicato il loro primo EP, senza distruggere telefonini per la frustrazione. Una serie interattiva per scoprire la nascita del gruppo, tra sogni, appuntamenti e affitti da pagare a Los Angeles.