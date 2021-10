Little Devil Inside: corposo gameplay su PS5 dallo State of Play

Il finale dello State of Play è dedicato a Little Devil Inside, titolo di Neostream in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One. Le immagini sono tratte dalla versione PS5. Il gioco, di cui vi abbiamo portato un’anteprima lo scorso anno, mischia esplorazione, sopravvivenza e combattimenti.

Il filmato mostra tante delle caratteristiche del titolo, partendo da una fase su di un treno, l’esplorazione stessa della mappa, l’inventario, combattimenti in foreste piovose e infestate, falò in cui magiare, ed altro. Potete vederlo qua sotto.