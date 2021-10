Lo State of Play di stasera si apre in bellezza con la presentazione di Deathverse Let it Die, ovvero quello che sarà un titolo esclusivamente multiplayer con meccaniche survival e action.

Il titolo, in sviluppo presso GungHo e Supertrick Games, arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 durante la primavera 2022. Di seguito potrete godervi il trailer di presentazione di Deatverse Let it Die.