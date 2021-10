Star Ocean The Divine Force di Square Enix si è mostrato durante lo State of Play tramite un trailer di presentazione che potrete trovare in fondo alla notizia.

Il videogioco, sviluppato da Square Enix, è stato approfondito tramite alcune sezioni di gameplay e di trama. L’opera, che uscirà in occasione dei 25 anni della saga GDR, verrà resa disponibile a partire dal prossimo anno su PlayStation 4 e PlayStation 5.