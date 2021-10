Death’s Door: il nuovo roguelike presentato all’evento PlayStation

Death’s Door è il nuovo roguelike che è stato mostrato questa sera durante lo State of Play. Il titolo action si è mostrato in un coloratissimo e frenetico trailer che potrete vedere in calce alla notizia.

Questa la descrizione dell’opera:

Strappare le anime dei morti e fare a botte con un orologio può sembrare tedioso, ma è un mestiere onesto per un corvo. Il lavoro prende una nuova piega quando una delle anime di cui dovete prendervi cura viene sottratta da un ladro disperato, che la porta in un regno che non conosce la morte e dove le creature continuano a crescere anche dopo aver esalato il loro ultimo respiro.

Il titolo, in sviluppo presso Devolver Digital e Acid Nerve, uscirà il 23 novembre sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Death’s Door è già disponibile al pre-order!