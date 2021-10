Questa sera durante lo State of Play è stato annunciata la data di rilascio del nuovo titolo targato Steel Wool Studio, chiamato Five Nights at Freddy’s Security Breach. Il titolo è l’ultimo capitolo della famosa saga, ed era già stato annunciato allo State of Play di Marzo

Il titolo uscirà sui nostri schermi il 16 Dicembre 2021, e sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5