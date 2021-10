The King of Fighters XV: arrivano l’open beta e un nuovo personaggio

Grandi notizie per tutti gli appassionati di picchiaduro in arrivo dallo State of Play di stasera, perché SNK ha voluto annunciare delle novità sul suo The King of Fighters XV. Il quindicesimo capitolo della longeva serie beat ‘em up, che vedrà la luce a febbraio 2022, ha svelato infatti l’arrivo di un open beta test tra il 20 e il 22 novembre 2021.

In quell’occasione potremo scegliere tra ben otto personaggi giocabili, tra cui è impossibile non citare la new entry del roster di combattenti di The King of Fighters XV: Dolores! Proprio questo nuovo personaggio è il fulcro del trailer mostrato durante lo State of Play, nel quale ci sono state fatte vedere un po’ delle sue tecniche e delle sue potenzialità!

Siete pronti a provare The King of Fighters XV? L’open beta sarà disponibile a partire dalle 4.00 del mattino del 20 novembre e fino alle 16.00 del 22!