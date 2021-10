DOTA Dragon’s Blood: trailer della seconda stagione

DOTA Dragon’s Blood è sicuramente uno dei titoli di punta del nutrito parco anime di Netflix, e ora la piattaforma di streaming ha condiviso il primo trailer in assoluto dell’attesissimo seconda stagione. L’anime, prodotto dallo studio d’animazione coreano Mir, lo stesso di The Legend of Korra, Voltron Legendary Defender e The Witcher Nightmare of the Wolf, ha riscosso un successo enorme con la sua prima stagione, e non solo tra i fan del gioco originale.

La seconda stagione dell’opera era stata confermata poco dopo l’esordio della prima, e ora finalmente con il primo trailer abbiamo scoperto qualcosina delle nuove avventure che attendono i nostri eroi. L’anime è atteso al ritorno sugli schermi di tutti i fan nel gennaio 2022.

L’opera si fregia di uno staff di primissimo livello, capeggiato dallo showrunner e produttore esecutivo Ashley Edward Miller (X-Men L’Inizio, Thor, Black Sails) e dal co-produttore esecutivo Ryu Ki Hyun (The Legend of Korra). Per il momento però non è chiaro se il cast e lo staff della prima stagione torneranno anche per la seconda. L’unica certezza è che sarà ancora una volta Mir, in collaborazione con l’americana Kaiju Boulevard e con Production Reve, a sviluppare la seconda stagione della serie.

La prima stagione di DOTA Dragon’s Blood (disponibile su Netflix) ha raccontato la storia del coraggioso cavaliere Davion, che in un mirabolante mondo fantasy, si troverà coinvolto in eventi straordinari in compagnia della nobile principessa Mirana, che si trova nel corso di una missione segreta. L’opera è basata su Dota 2, il MOBA del 2013 di casa Valve che ha spopolato tra i fan di tutto il mondo.