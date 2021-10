Dragonball Super Super Hero: i disegni saranno spettacolari, secondo il produttore

L’uscita di Dragonball Super Super Hero, la nuova pellicola dedicata all’immortale franchise shonen creato dal maestro Akira Toriyama, è un appuntamento atteso con ansia da tutto il fandom mondiale dell’opera. Nel 2022 saranno infatti passati quattro anni dall’uscita di Dragonball Super Broly, il precedente film della saga che è stato anche l’ultimo progetto animato ufficiale prima del lungo stop.

A scaldare ancora di più gli animi dei fan ci ha pensato uno dei produttori del film, Norihiro Hayashida, che ha recentemente afferato che Dragonball Super Super Hero avrà dei disegni assolutamente spettacolari. Parole che da sole bastano già a creare una forte attesa, soprattutto dal momento che, con questa nuova pellicola, il franchise di Dragonball abbraccerà un nuovo stile di animazione completamente in CG e nuove tecniche di produzione.

Hayashida ha rilasciato le sue dichiarazioni sul film in occasione delle celebrazioni dell’undicesimo anniversario del gioco Super Dragonball Heroes, un titolo che ha dato il via a una serie anime promozionale della quale lo stesso Hayashida è produttore esecutivo:

Il film si era già svelato parzialmente mostrando un trailer ricco di nuovi dettagli durante il New York Comic Con, tuttavia c’è ancora molto mistero intorno al lungometraggio. Per quanto riguarda l’uscita nei cinema invece, si sa che il film conoscerà la ribalta delle sale giapponesi nel 2022, mentre non c’è ancora nessuna notizia riguardo una possibile uscita mondiale del titolo.

The Producer of #DragonBallSuperSuperHero Movie (also the executive producer of #SDBH anime) Norihiro Hayashida's message for Heroes' 11th anniversary 🥳

Also, he assures the movie will be "full of spectacular visuals" 👀 pic.twitter.com/Omf0wvWEw3

— SUPER クロニクル 🎃 (@DBSChronicles) October 24, 2021