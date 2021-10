Cowboy Bebop: primo trailer del live-action

Uno dei progetti più anticipati e attesi della piattaforma di streaming Netflix è senza dubbio l’adattamento live-action di una delle opere anime che sono state le pietre fondanti di questo medium anche nel mondo occidentale: Cowboy Bebop. La storia di Spike Spiegel e dei suoi amici cacciatori di taglie, che viaggiano per il sistema solare a bordo dell’astronave Bebop, è recentemente tornata proprio su Netflix con i suoi episodi originali firmati da Shinichiro Watanabe e con le immortali musiche di Yoko Kanno, nell’attesa proprio dell’arrivo della versione live-action.

L’esordio della serie, che sarà piena di easter-egg e che vedrà John Cho nel ruolo del protagonista Spike Spiegel, insieme a Daniella Pineda (Faye Valentine) e a Mustafa Shakir (Jet Black), è previsto per i 19 novembre, ma intanto Netflix ha condiviso il primo trailer!

Un breve clip di quasi tre minuti ricca di azione e di battute che strizzano l’occhio alla serie originale di Watanabe, e che sembrano, almeno in parte, fugare il criticismo dei fan, che nei mesi passati si sono scatenati su praticamente ogni argomento, dai costumi alla scelta del cast. Tuttavia c’è comunque un piccolo neo: nemmno in questo video infatti c’è traccia di Ed, il più giovane membro della sgangherata e mitica squadra della Bebop, il geniale hacker che aveva saputo attirarsi le simpatie di tutti gli appassionati. Nonostante manchi ormai pochissimo all’esordio ufficiale della serie, e di questo personaggio non si sia saputo ancora nulla, i fan continuano a sperare di poterlo vedere coinvolto insieme ai suoi compagni Spike, Jet, Faye e soprattutto Ein.

Oltre al traile, il profilo Twitter ufficiale della serie ha condiviso un nuovo spettacolare poster, che ci mostra in primo piano tutti i protagonisti principali dell’opera!

Il live-action di Cowboy Bebop è stato sviluppato da Netflix in collaborazione con lo studio d’animazione Sunrise e con il supporto del creatore, Shinichiro Watanabe, e della compositrice Yoko Kanno, che è tornata per curare le musiche della serie.