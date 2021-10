Multiversus: trapelate le prime immagini dei personaggi, rumor

Negli ultimi giorni sono circolate voci sul prossimo grande gioco di combattimento di WB Games, un titolo gratuito chiamato Multiversus. Secondo quanto riferito, è ispirato al gameplay di Super Smash Bros.Ultimate e presenta diversi personaggi della Warner Bros. come Shaggy di Scooby Doo , Tom e Jerry , Batman e altri. Anche se all’inizio sembrava strano, una nuova fuga di notizie è arrivata da una fonte inaspettata. a prima notizia della IP è arrivata da un leaker di Reddit. La versione del leaker è stata in seguito confermata da Jeff Grubb tramite un post su Twitter.

Il leaker afferma che si tratta di un gioco a squadre, anche se non è chiaro che cosa intenda quando afferma che due personaggi possono essere cambiati e uscire al volo o verranno utilizzati in un altro modo. Juan Debiedma aka Hungrybox è un noto giocatore competitivo di Super Smash Bros.Ultimate e recentemente ha twittato di aver ricevuto informazioni segrete su Multiversus da più fonti che confermano i rumors precedenti. Ha anche riferito che il titolo è un free-to-play ed è possibile scegliere personaggi come Batman e persino Rick Sanchez di Rick and Morty. Per dimostrare ulteriormente le sue affermazioni, ha pubblicato uno screenshot della schermata del personaggio e un video su YouTube. Quest’ultimo è stato poi ritirato a causa di un reclamo sul copyright da parte della Warner Bros. Entertainment. Insieme a Batman e Rick Sanchez, ci sono anche Finn di Adventure Time, Harley Quinn, Wonder Woman, Superman, Bugs Bunny, Gandalf de Il Signore degli Anelli , Stephen Universe e un nuovo personaggio in alto a sinistra.

WB Games ha già effettuato alcuni test per il gioco, ma non si fa menzione di quanto sia lungo lo sviluppo. La società ha precedentemente affermato che prevede di concentrare i suoi sforzi di sviluppo del gioco su proprietà che appartengono già dell’azienda. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

