Beyond Contact è in arrivo su PlayStation e Xbox

Oggi, il famoso publisher di videogiochi Koch Media e la software house Playcorp hanno rivelato la Roadmap che delinea la fase di Early Access per Beyond Contact, già disponibile in accesso anticipato da settembre 2021 per i giocatori che utilizzano il PC (l’EA è disponibile su Steam).

Non solo, grazie alla Roadmap che vi anticipavamo, Playcorp ha annunciato alcune caratteristiche chiave del gioco, come nuovi gadget di combattimento, una Endless Survival Mode, nonché alcune costruzioni di base, miglioramenti della mappa e nuove trame da sviluppare nel mondo.

Beyond Contact è un titolo sci-fi survival che presenta la possibilità di giocare in modalità multiplayer (fino ad otto giocatori) e in cross-play su tutte le piattaforme. Sì, perché l’opera di Playcorp è in arrivo anche su console! Le console che ospiteranno il titolo saranno quelle sia last che current-gen.

Il titolo, inoltre trae ispirazione dall’arte e dallo stile dei fumetti sci-fi pulp, ai dilemmi morali dei film di fantascienza contemporanei e al gameplay spietato dei classici survival. Il gioco offre esplorazione e scoperta, un solido sistema di ricerca e creazione, costruzione di basi intuitive, agricoltura, alimentazione delle creature e molto altro. Il gioco avrà diversi obiettivi per salvare gli abitanti del pianeta con condizioni meteorologiche estreme, per sfidare migliaia di volte anche i giocatori più esperti.

Beyond Contact, già disponibile su PC via Steam in accesso anticipato, ricordiamo, arriverà presto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per ulteriori informazioni a riguardo, non esitate a visitare il sito web ufficiale dell’opera.