PS Plus e PS Now: leak svela i titoli di novembre

Come ogni mese, Dealabs, il famoso sito francese, ha suggerito quali titoli videoludici approderanno secondo lui sui servizi di gaming in streaming di Sony, ovvero sul PS Plus e sul PS Now. La piattaforma è piuttosto nota per aver diffuso anche nel corso dei mesi precedenti i titoli che sarebbero approdati sui vari servizi streaming della casa nipponica. Vediamo insieme quali sono le sue previsioni.

Per quanto concerne gli arrivi sul PS Plus, Dealabs ha fatto sapere di avere dei nomi in mente. Questi riguardano Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (2020), The Walking Dead Saints and Sinners (2020), Knockout City (2021) e First Class Trouble (2021), il quale si è anche mostrato durante lo State of Play tenutosi nella giornata di ieri.

Tra questi, vale la pena sottolineare il fatto che è disponibile, come avete sicuramente potuto vedere, The Walking Dead Saints and Sinners, un titolo che sarà disponibile esclusivamente per i possessori, ovviamente, di PlayStation VR. Sony, recentemente, avrebbe anche rivelato che sono previsti anche due titoli aggiuntivi per PSVR, proprio in occasione del quinto anniversario dell’hardware per la realtà virtuale.

Passando sul fronte del PS Now, i titoli ipotizzati da Dealabs sono i seguenti: Celeste (2018) e Mafia Definitive Edition (2020). É bene evidenziare il fatto che vale la pena prendere queste notizie con le pinze, in quanto non si sono ancora rivelate notizie ufficialmente confermate. Nell’attesa del reveal da parte di Sony dei titoli che verranno aggiunti al PS Plus e al PS Now, fateci sapere a che cosa giochereste fra questi videogiochi ipotizzati da Dealabs!