Monster Hunter Rise: disponibile il nuovo aggiornamento 3.5.0

È uscito un nuovo aggiornamento per Monster Hunter Rise, la versione 3.5.0. La nuova patch include DLC aggiuntivi gratuiti e a pagamento, la collaborazione Ghosts ‘n Goblins. Trovate le note complete sul sito ufficiale qui. Di seguito trovate una panoramica del nuovo aggiornamento di Monster Hunter Rise:

Principali aggiunte/modifiche

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri. I cacciatori possono affrontare queste sfide da soli o con un massimo di altri tre giocatori nel gioco online locale o cooperativo.

Il titolo Monster Hunter Rise fornirà ai giocatori un set inventivo di nuovi strumenti per rintracciare e sconfiggere mostri minacciosi. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi. Nel gioco sono stati aggiunti nuovi compagni di caccia chiamati palamute, mentre i compagni canyne diventano personalizzabili e cavalcabili per forniranno ai giocatori una nuova serie di opzioni di attacco. Infine, i compagni felyne torneranno come personaggi di supporto per azioni come la guarigione. Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch e arriverà su PC nel 2022.

💇🏽‍♂️ Additional Free & Paid DLC 🔧 Various bug fixes 👻 Ghosts 'n Goblins Collab (available Oct 29) pic.twitter.com/52bJ3qumqp

#MHRise Patch Ver. 3.5 is now available for download. https://t.co/vlEn4SyIIn

Thanks to your feedback, we've added three new hairstyles to #MHRise in Ver. 3.5!

Available now as free DLC on the Nintendo eShop ➡ Senri the Mailman. pic.twitter.com/7yBP2upY7b

— Monster Hunter (@monsterhunter) October 28, 2021