Metroid Dread dispone ora di una demo sull’eShop

Metroid Dread è stato uno dei titoli più attesi dell’anno, fin dal suo annuncio avvenuto quest’estate. Il gioco è stato acclamato da pubblico e critica (e anche da noi), nonostante fosse afflitto da qualche bug, poi corretti grazie ad una patch. Chiaramente, oltre alla versione fisica, è possibile acquistare il software direttamente dal Nintendo eShop e, per questo, la Grande N ha deciso di pubblicare una demo del gioco.

La demo di Metroid Dread può essere trovata, come dicevamo, sul Nintendo eShop e fornirà al papabile acquirente un campione, una prova di ciò che significa realmente avere tra le mani il nuovo ed emozionante capitolo delle avventure di Samus Aran. La demo è stata rilasciata per tutte le regioni.

La notizia è arrivata dagli account Twitter ufficiali di Nintendo Europa, Nord America e Giappone:

Il titolo, uscito lo scorso 8 ottobre 2021 in concomitanza con Nintendo Switch OLED, ha ricevuto elogi impressionanti e tagliato traguardi inaspettati, raggiungendo la vetta delle classifiche in più paesi del mondo, come Regno Unito e Giappone. E voi? Lo avete provato? Ora è possibile farlo senza acquistare la versione completa del gioco grazie alla demo di Metroid Dread, attualmente disponibile su Nintendo Switch.

Time to amp up the dread for an early Halloween treat.

A demo for the critically acclaimed #MetroidDread releases now! Now everyone can try Samus’ latest adventure by downloading the demo on #NintendoSwitch #eShop!https://t.co/vzDIkbxo5z pic.twitter.com/vhRWhpDcRk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 28, 2021