Nintendo Switch Online: la libreria dei giochi del N64 si espanderà?

Come già avrete notato, Nintendo Switch Online, ovvero il servizio di gaming in streaming della Grande N, si è espanso recentemente. L’espansione ha coinvolto la libreria di titoli retrò offerti dalla piattaforma, la quale ha aggiunto i videogiochi dell’era del Nintendo 64 e del SEGA Genesis proprio nel corso di questo mese.

La libreria dell’Expansion Pack di Nintendo Switch Online, attualmente, presenta otto titoli: Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi’s Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Tennis, Dr. Mario 64, Sin & Punishment e WinBack. Questi sono i titoli disponibili ad oggi per la libreria del Nintendo 64.

Secondo alcuni leaker, però, questa libreria starebbe per espandersi, implementando al suo interno ben 20 titoli aggiuntivi circa. La previsione è stata offerta dall’utente di Twitter MondoMega, che ha calcolato tramite gli ID del database, circa 38 giochi pianificati in totale per il servizio.

Oltre a quelli elencati, di recente sono stati confermati anche Banjo-Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, The Legend of Zelda Majora’s Mask, Kirby 64 The Crystal Shards, Mario Golf e F-Zero X. Secondo MondoMega, i titoli del N64 sarebbero ordinati alfabeticamente: ciò consentirebbe agli utenti di ipotizzare quali sono i prossimi videogiochi retrò in arrivo.

Sempre secondo l’utente Twitter, seguendo questo ragionamento, i prossimi titoli in arrivo sarebbero Super Smash Bros., Wave Race e i primi tre capitoli della serie di Mario Party. Il “divario” tra WinBack e Yoshi’s Story, farebbe emergere la possibilità che entri WWF No Mercy, Wipeout 64 o Worms Armageddon a far parte del servizio.

Oltre a queste previsioni, MondoMega si sarebbe sbilanciato, confermando che circa 52 titoli sarebbero in arrivo per la libreria di SEGA Genesis nel Nintendo Switch Online, mentre sarebbe in lavorazione quella dedicata ai giochi dell’era del Game Boy, già ipotizzata in passato. In attesa di una conferma di queste notizie da parte di Nintendo, noi vi ricordiamo di seguire costantemente GamesVillage per rimanere aggiornati.