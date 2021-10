Fire Emblem Heroes: dal 29 ottobre sarà disponibile un nuovo eroe leggendario

Fae: Childlike Dragon si unisce a Fire Emblem Heroes dal 29 ottobre il nuovo eroe leggendario del gioco, Nintendo e Intelligent Systems. Con Fae saranno disponibili anche Karel: Sword Demon, Karla: Sword Vassal, Lloyd: White Wolf, Linus: Mad Dog e Legault: The Hurricane. Inoltre il nuovo aggiornamento 5.11. La patch sarà disponibile dal 3 novembre. L’aggiornamento precedente versione 5.10 è disponibile qui. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui. Inoltre gli Eroi Mercedes: Kindly Devotee e Annette: Overachiever sono disponibili nelle Mappe speciali. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento 5.11:

Nuove abilità vengono aggiunte per alcuni eroi leggendari

Aggiornamenti alla schermata Apprendi abilità

Nuovi eventi ricordo vengono aggiunti a Heroes Journey

La formazione dei manuali di combattimento a tempo limitato è in fase di aggiornamento

Sono state aggiunte nuove abilità e armi da perfezionare

I raid eterei sono in fase di aggiornamento

Il Rombo di Mjölnir è in fase di aggiornamento

Eroi aggiuntivi tramite i Graal eroici

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

Fae: Childlike Dragon from the #FireEmblem: The Binding Blade game appears in #FEHeroes as a Legendary Hero starting Oct. 29, 12 AM PT! You're also able to summon previously released 5★ New Heroes, Legendary Heroes, and Mythic Heroes! pic.twitter.com/FhY1WqHXlH — Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) October 28, 2021