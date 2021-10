Dr. Dre sta lavorando alla musica per Grand Theft Auto

Snoop Dogg, nel podcast Rolling Stones Music Now (qui l’articolo), ha fatto sapere che il suo amico e collaboratore storico, Dr. Dre, è al lavoro su della “musica grandiosa” per la serie Grand Theft Auto. Il fatto che la notizia sia uscita questi giorni non è un caso, se si pensa all’annuncio della trilogia fatto ad inizio ottobre. Alcuni brani del rapper di Compton del resto comparivano anche in San Andreas, uno dei capitoli che faranno parte della “Definitive Edition”. Alcuni però potrebbero pensare che le parole di Dogg si riferissero ad un possibile prossimo episodio della serie.

“So che [Dr. Dre] è in studio… So che sta facendo della musica grandiosa. E parte della sua musica è collegata al gioco GTA che sta per uscire. Quindi penso che quello sarà il modo in cui la sua musica sarà rilasciata, attraverso il videogioco GTA”. Queste le parole di Dogg.

Un rappresentante di Rockstar Games ha rifiutato di commentare, anche perché ancora non è stato annunciato il nuovo capitolo, così come i rappresentanti di Dr. Dre non hanno risposto alle richieste di qualche commento in merito. La domanda è quindi se Dre stia ri-registrando le sue tracce o se stia fornendo qualcosa di nuovo, non escludendo magari anche GTA Online.

Vedremo cosa verrà detto in merito più avanti, noi vi ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sarà disponibile dall’11 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, e nel 2022 su dispositivi mobile (Android e iOS).