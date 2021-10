Vampire The Masquerade Bloodhunt: il nuovo trailer svela le novità in arrivo

Sharkmob è entusiasta di condividere patch notes per l’ultimo aggiornamento di Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Soprannominato “The Community Patch”, il recente aggiornamento di Bloodhunt introdurrà nuove caratteristiche, una modalità di gioco completamente nuova, un migliore accesso al gioco per i nuovi giocatori e una serie di altri miglioramenti in risposta diretta al prezioso feedback della comunità in continua crescita. Titoli delle patch:

Più veloce per combattere: Meno attesa, più azione: Timer pre e post partita più brevi, selezione degli archetipi e schieramento per entrare e uscire da una partita più velocemente. I giocatori solitari possono ora unirsi a una nuova partita direttamente, senza tornare prima all'hub sociale Elysium.

Modalità Duos: la comunità ha parlato e noi l'abbiamo ascoltata. A partire da questa patch introdurremo la modalità Duos che si alternerà all'attuale Trios, supportando 42 giocatori e velocizzando il matchmaking

Uccisioni che contano: mai più perderete un credito di uccisione per un colpo di cecchino subdolo o un drop sfortunato. Il giocatore che abbatte un nemico ora si aggiudica l'uccisione indipendentemente da come viene eliminato alla fine (gas rosso, un altro giocatore, l'Entità, uno squalo…). Gli assist vengono assegnati per l'eliminazione di un giocatore a terra

Bottino gratuito e sfide quotidiane: ricevi oggetti bonus per l'accesso e completa le sfide quotidiane per accumulare gettoni per il negozio in-game

Nuovi luoghi di bottino di alto livello: Memorial Park e il Cimitero saranno ora disponibili come aree di bottino di alto livello

Miglioramento dell'onboarding da parte dei bot: Introduzione dei bot nei primi round a cui partecipano i nuovi giocatori per dare loro più tempo per imparare le meccaniche di gioco prima di unirsi alla caccia al sangue completa

Disponibile ora su PC Early Access via Steam e in lancio su console nel corso dell’anno in esclusiva su PlayStation 5.