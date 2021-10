My Universe Puppies & Kittens è arrivato

Microids Life ha annunciato l’arrivo di My Universe Puppies & Kittens con un nuovo trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia insieme a diversi screenshot. Il gioco, sviluppato da It Matters Games, è disponibile da oggi 28 ottobre su PC, Mac, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Questa la descrizione:

Che si preferiscano i cani o i gatti, i tuoi nuovi compagni ti stanno aspettando per essere portati a casa e ricevere amore infinito. Aiutali a crescere accudendoli ogni giorno e addestrandoli adeguatamente, in modo che diventino dei bravi cuccioli. Non dimenticare di dargli tante coccole e di giocarci spesso. Ogni animale è unico e ha la sua personalità e le sue preferenze: presta attenzione alle esigenze del tuo cucciolo e lui diventerà il più fedele degli amici. Puoi persino insegnargli trucchi e farlo partecipare a competizioni, per sbloccare ricompense e nuovi accessori.

Partecipa anche a diverse altre attività, a cominciare dall’esplorazione del tuo quartiere per trovare “tesori”, visitare i prati e il parco per cani, o andare al negozio per animali, per acquistare nuovi oggetti. Interagisci con altri animali domestici mentre porti a spasso il tuo compagno, in modo che possa fare amicizia e giocare con gli altri cuccioli e ricevere consigli da altri proprietari su come allevare bene il tuo pet.

Feature:

· 20 adorabili razze di cani e gatti tra le più apprezzate al mondo.

· Mini game da risolvere per prenderti cura al meglio del tuo cucciolo.

· Giochi da insegnare al tuo cucciolo per allevarlo al meglio.

· Porta il tuo cucciolo al parco per farlo incontrare con gli altri amici a quattro zampe.

Questo nuovo videogioco si unisce alla famiglia di My Universe insieme ai titoli Pet Clinic – Cats & Dogs, Cooking Star Restaurant, My Baby, Fashion Boutique e School Teacher.

Qui sotto il trailer di lancio di My Universe Puppies & Kittens, sotto ancora diversi screenshot.