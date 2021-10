Dynasty Warrior 9 Empires: svelato nel dettaglio il Politic System

Una cosa è sconfiggere un nemico con la propria forza. Un’altra è sconfiggerli attraverso la manipolazione politica e gli intrighi. Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato oggi altri dettagli dietro il sipario politico di Dynasty Warrior 9 Empires, un’esperienza di battaglia strategica pronta a offrire azione sia sul campo di battaglia che nella war room, mentre i giocatori si contendono il controllo dell’antica Cina. L’attesissimo titolo uscirà in tutta Europa il 15 febbraio 2022 per Nintendo Switch, su console Xbox Series X|S e Xbox One, PC Windows tramite Steam, PlayStation 4 e in versione digitale su PlayStation 5.

Dynasty Warrior 9 Empires aggiunge elementi tattici all’azione 1 contro 1.000 della venerata serie di Koei Tecmo, consentendo ai giocatori di utilizzare il Politics System a proprio vantaggio durante il loro viaggio per conquistare la mappa. Al fine di rafforzare l’esercito attraverso l’uso della politica, i giocatori potranno contare sui comandi degli affari interni per procurarsi le risorse necessarie per le battaglie, come oro, cibo e truppe. I giocatori saranno anche in grado di reclutare e assumere nuovi ufficiali attraverso comandi politici, rubando ufficiali di valore come Zhang He da un regno rivale. Diverso da DW8 Empires, tuttavia, è il fatto che solo gli ufficiali assegnati dai giocatori a una determinata città possono partecipare a una battaglia di invasione o a una battaglia difensiva in quella città, quindi sarà più efficace reclutare il maggior numero possibile di ufficiali in per ottenere un vantaggio.

Anche guadagnare la fiducia di questi ufficiali è di vitale importanza. Quando i giocatori si sono guadagnati la fiducia degli ufficiali, essi proporranno una serie di piani segreti mentre i giocatori si stanno preparando per la battaglia. Se i giocatori usano il piano segreto suggerito da un ufficiale, possono aumentare ulteriormente la fiducia di quell’ufficiale. Questa fiducia ripaga sul campo di battaglia, poiché in genere durante la battaglia, i giocatori possono dare ordini solo direttamente agli ufficiali di grado inferiore. Tuttavia, se hanno guadagnato abbastanza fiducia, i giocatori possono dare ordini agli ufficiali di grado più alto. Anche gli ufficiali alleati eseguiranno i comandi. Se i giocatori eseguono lo stesso comando di un ufficiale, possono attivare un bonus di coordinazione. Maggiore è la fiducia, maggiore è l’effetto e si possono attivare conversazioni speciali.

Inoltre, è stato implementato un nuovo elemento strategico, la “territory stroll”, che consente ai giocatori di esplorare la Cina e allo stesso tempo approfondire i rapporti con gli ufficiali. Interagendo con essi, i giocatori saranno in grado di guadagnarsi la loro fiducia, vedendo un lato diverso di ogni personaggio attraverso interazioni che includono cenare e soddisfare particolari richieste. I giocatori potranno anche reclutare ufficiali non affiliati durante le territory stroll, e ci sono speciali ufficiali non affiliati che possono essere reclutati solo dopo che il giocatore ha fatto una territory stroll. In questo modo, i giocatori saranno anche in grado di scattare foto nella familiare modalità foto DW9, che consente ai fan di designare qualsiasi cosa, dalle angolazioni della telecamera, all’ora del giorno, alle condizioni meteorologiche in ogni scatto mozzafiato.

Inoltre nella modalità foto sarà possibile sovrapporre armature sopra i vestiti nell’editor dei personaggi. In Dynasty Warrior 9 Empires, l’armatura ora può essere posizionata sopra i vestiti, il che significa che, in battaglia, gli ufficiali indosseranno un’armatura, ma a seconda dell’ambientazione, l’armatura può essere rimossa e gli abiti informali possono essere visti in eventi speciali come una territory stroll o un matrimonio.