Terraria Mobile: un milione di copie vendute in Cina in tre settimane

505 Games ha annunciato che, dopo la sua recente uscita commerciale, Terraria ha venduto oltre 1 milione di unità in Cina su dispositivi mobile, salendo così in cima alle classifiche locali su TapTap e iOS App Store sia nella categoria giochi premium che in quella sandbox.

Terraria, sviluppato da Re-Logic, adattato per dispositivi mobile da DR Studios (uno studio del gruppo Digital Bros) e pubblicato globalmente da 505 Games su svariate piattaforme, è un’avventura action-sandbox a scorrimento laterale dove il giocatore può creare oggetti unici, esplorare vasti mondi e combattere contro vari nemici. Il gioco mescola un tradizionale sistema di combattimento 2D con un sistema di crafting vasto e mondi pixel generati randomicamente.

In Cina, 505 Games ha stretto una partnership per i territori della Grande Cina con il principale editore di giochi premium per dispositivi mobile, XD Inc. Dopo il successo del lancio nella Cina continentale, 505 Games e XD Inc. non vedono l’ora di rilasciare il gioco anche nel resto della Grande Cina, durante il prossimo anno.

“Questi risultati preliminari illustrano ancora una volta come Terraria sia davvero un capolavoro senza tempo nel nostro settore, portando gioia ai giocatori di Pechino e Shanghai proprio come a New York e Londra”, ha dichiarato Raffi Galante, Co-CEO e Co-Fondatore di 505 Games assieme a suo fratello Rami. “Questo è un risultato notevole per Terraria e la nostra azienda; ciò conferma ancora una volta l’importanza di un approccio locale alla strategia, alle operazioni di pubblicazione e allo sviluppo dei giochi in Cina e Asia” ha aggiunto.

“L’uscita di Terraria ci ha dato ancora una volta uno sguardo sull’immenso potenziale della comunità dei giochi mobile, specialmente con Terraria che ha raccolto oltre 32.000 recensioni su TapTap in poche settimane”, ha detto il CEO di XD, Dash Huang.

Al fine di attrarre i giocatori della Cina continentale e distinguersi nel mercato locale iper competitivo, XD Inc. ha dedicato notevoli risorse di produzione per portare ufficialmente l’attesissimo aggiornamento 1.4 ai giocatori cinesi, migliorando la localizzazione, aggiungendo caratteristiche social specifiche per il territorio e modificando alcuni elementi artistici chiave per soddisfare i gusti e le preferenze locali.

Qui sotto potete vedere l’immagine che celebra il milione di vendite.